С 1 апреля в Латвии ужесточаются требования к тем, кто хочет получать пособие по безработице.

Как сообщает Госагентство социального страхования (VSAA), лица, которые будут получать статус безработного после 1 апреля будут иметь право на пособие лишь в том случае, если они в течение последних 16 месяцев внесли обязательные платежи социального страхования за 12 месяцев.



До 31 марта будет работать старая система присвоения пособий. Остальные условия присуждения пособия по безработице не изменятся.



В 2016 году VSAA присуждало пособие по безработице в среднем 5,5 тысячи человек в месяц.