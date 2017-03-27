25 марта - День памяти жертв коммунистического геноцида. В этот день в 1949 году советская власть организовала массовые депортации, в результате которых около 43 000 латвийцев были высланы в Сибирь. Среди них были и представители польской интеллигенции, их жены и дети.

Живущие в Даугавпилсе поляки чтя память жертв коммунистического террора, приглашают сегодня горожан на концерт. Его организаторами выступили Центр польской культуры и польское общество "Промень". Состоится концерт сегодня в зале Польской гимназии на ул. Марияс 1. Начало в 17.00.