24 и 25 марта оказались по истине "горячими" днями для местных пожарных. Сухая трава горела и на территории города, и в его окрестностях.

Как сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС), прошлогодняя трава горела на перекрестке улиц Нометню и Аугста, на ул. Вентспилс, Айвиекстес, Патверсмес, Блауманя, Брянскас, Комунала, Маза Расас, Силенес, Островска, Оду, Лиела и Блауманя. В Даугавпилсском крае поджоги прошлогодней травы были зафиксированы в Калкунской волости, а также Лауцесской и Науенской волостях. Площадь пожаров составляла от 50 кв.м. до 90 000 кв.м.



Напомним, что поджог старника карается штрафом. Не стоит забывать и об ущербе, наносимом природе и мелким животным, а также об опасности для людей и жилья, расположенного поблизости.