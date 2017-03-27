Недавно на одном из российских порталов появилась провокационная статья под названием "Как нам реорганизовать Прибалтику". В публикации всех без исключения прибалтов назвали русофобами и палачами, вспомнив в том числе исторические события. Об этом сообщила газета «Diena».

Отмечают авторы статьи и то, что у балтийских стран есть претензии к России. В частности Латвия хочет Пыталовский район Псковской области. Эстония — город Ивангород Ленинградской области и Печорский район Псковской области. Литва претендует на целый субъект Федерации и главную базу Балтийского флота — Калининградскую область и Калининград (так называемая «Малая Литва»).



Решить "проблему" Прибалтийских государств авторы статьи предлагают по формуле римского сената - разделяй и властвуй. Без какого-либо стеснения они дают понять читателям, что этническое разнообразие наших стран России только на руку, и посеять рознь между этими группами проще простого, тем более, что и в самих странах правительства этому активно содействуют.



Приведем часть текста циничной и провокационной статьи.



"Страны Балтии — не монолит. В каждой есть своя рана, которую Россия может, да и должна потеребить. Говоря на языке геополитики — полностью переформатировать политическое пространство Прибалтики в национальных интересах России без войны и столкновений с НАТО. Как? Поддерживать регионалистов! Если в отсталой России есть свыше ста народов, то представляете, сколько их можно найти и (или) организовать в европейской Прибалтике? Помочь найти свою истинную национальность, свои кровь и почву можно жителям Виленского и Клайпедского (Мемельского) краев, Сувалкии, Курляндии, Латгалии, островов Эзель-Даго, Принаровья и других региональных сообществ, чьи национальные идентичности были жестко подавлены в ходе создания искусственных прибалтийских «наций». Хотя, как известно, давно уже не осталось никаких латышей, литовцев, эстонцев. Все перемешалось!



Вот реальные механизмы воссоздания региональных сообществ и идентичностей Прибалики:



Актуализация исторической памяти жителей регионального сообщества. Следует помочь людям изучить историю своего региона, его традиций и культуры, многообразия. Можно и нужно показать правду: латгальцам и куршам — как они отличаются от латышей". Получение региональной автономии или самоуправления. Использование регионалистскими силами автономии и самоуправления для дальнейшего развития собственных региональных сообществ и идентичностей, для углубления противопоставления регионального сообщества основному народу.



Превращение региональных диалектов в полноценные самостоятельные языки или же возрождение забытых древних языков. Сначала — отдельными энтузиастами и обществами по изучению языков, а потом и на уровне региональных властей, которые придадут новым языкам региональный или государственный статус.



Получение новыми региональными сообществами независимости от Латвии, Литвы и Эстонии.



Выстраивание собственных новых независимых государств. В политическом и экономическом сотрудничестве с Россией.



Это ослабит все прибалтийские государства. Внутренние региональные и этнические конфликты займут политические элиты Латвии, Литвы и Эстонии. Прибалты займутся своими делами и перестанут совать нос во внутренние дела собственно России. В перспективе они развалятся на отдельные нейтральные или пророссийские территориальные образования: либо с последующим вхождением новых государств в состав России по примеру Крыма и Севастополя, либо же существованию в независимом статусе, по примеру Южной Осетии и Абхазии.



Наиболее перспективные точки потенциальной нестабильности — а значит приложения мягкой силы — Рига, Вильнюс и Таллин, где значительную часть населения составляют представители национальных меньшинств, главным образом русскоязычной общины, а также уже существующие региональные проекты: Латгалия в Латвии, Принаровье в Эстонии, Виленский край в Литве. Можно сформировать и новые: Клайпедский (Мемельский) край, Сувалкия (Ятвягия) и Жемайтия в Литве, Курляндия в Латвии, острова Эзель-Даго в Эстонии, и другие."



Вот такой подлый и циничный план по разобщению общества Прибалтийских стран и Латвии в частности, а также дальнейшего разделения их и тем самым распространения влиянияРоссии на близлежащие территории.



О Латгалии у авторов статьи свое представление, основанное на статистике.



"Согласно переписи 2011 года, 46% жителей Латгалии составляют латыши, 54% — русскоязычные: русские, белорусы и поляки. Вместе с тем правящий режим в Латвии причисляет к латышам коренных жителей Латгалии — латгальцев, отказывая им в праве считаться отдельным народом и не признавая существование особого латгальского языка. На латгальском языке говорят 164 тысячи человек — 7% населения Латвии. До конца 1960-х годов в СССР латгальский язык, наравне с латышским и литовским, официально считался одним из трех живых балтийских, а латгальцы признавались отдельным народом. Имеются и конфессиональные отличия: латыши в массе лютеране, латгальцы в большинстве — католики и православные. На референдуме о втором государственном языке в 2012 года сторонники русского языка победили только в Латгалии. За русский язык в регионе высказались 56% избирателей — больше половины, а во втором по величине городе страны и неофициальной столице региона — Даугавпилсе — за государственный статус русского языка проголосовали более 85% горожан. Если вычесть неграждан, лишенных избирательных прав, то получается, что за второй государственный язык голосовала и значительная часть латышей-латгальцев."



Не учли только авторы «гениального» плана внутренние настроения населения регионов, которые собрались «реорганизовать», не учли того, что слишком много на территории Латгалии смешанных семей (между ними национальную рознь не взрастишь, не будут дети упрекать родителей в том, что один из них одной национальности, а второй — другой), не совсем верно истолковали мотивацию жителей Латгалии, и Даугавпилса в том числе, в отношении языкового референдума (согласно опросу, многие проголосовали «за» второй госязык совсем не потому, что он им нужен. Нет, они давно привыкли оформлять документы на латышском и это давно уже не проблема. Многие этим голосованием просто хотели показать правительству, что они тоже живут в этой стране и хотят, чтобы с ними считались). Не учли и того, что далеко не все русскоговорящие жители Латгалии чувствуют связь в Россией. Многие родились и выросли в Латвии, и Россия им чужая, они никогда в ней не были, а по телевизору (по тем же российским каналам) видят, насколько не защищены простые люди в этой стране (и в физическом плане, и в правовом). Единственное, в чем правы авторы амбициозного плана по расширению территории влияния своей страны, так это в том, что слабость любого государства в разобщенности жителей, и пока националисты (как латышские, так и русские) пытаются этот раскол увеличить, указывая на такие «ужасные» различия между этническими группами, будут появляться вот такие вот планы захвата умов и территорий. И не стоит в данном случае пенять исключительно на коварство Российских русских, местным жителям и правительству Латвии так же следует проявить мудрость и дальновидность.