В конце минувшей недели в Даугавпилсе произошла трагедия. Погибла девушка-подросток, упав с 12-ти этажного дома. Ее подруга была доставлена в больницу в шоковом состоянии.

На общей волне паники значительная часть жителей Латвии связывает все подобные трагические пришествия с деятельностью "групп смерти". Однако мы призываем не впадать в крайности. С одной стороны, не стоит делать поспешных выводов о "всесильных китах", так как такого рода слухи лишь порождают новые конспирологические теории, и в итоге работают на усиление устрашающего образа самих "китов". С другой - нельзя полностью исключать возможность влияния данных групп на схожие случаи, которое не обязательно проявляется в непосредственном участии в опасной игре.



Так, благодаря "группам смерти" в подростковой среде возникла опасная мода на суицидальное поведение и романтизацию самой смерти.



После недавних случаев самоубийств и их попыток к нам в Латвийский комитет по борьбе с тоталитарными сектами обратилось много обеспокоенных родителей. Недавно мы опубликовали подробный разъяснительный материал, в котором ответили на основные вопросы: являются ли "группы смерти" сектами, какие техники психологического воздействия они применяют и на что стоит обращать внимание, чтобы дети не стали их жертвами.





regnum.ru/news/society/2250566.html





К сожалению, так как проблема достаточно глубокая, в материале мы не смогли затронуть все ее аспекты, сделав акцент лишь на наиболее частые вопросы. Понимая, что данная опасная тенденция может иметь продолжение, в сотрудничестве с российским коллегами мы приступили к разработке методических материалов для родителей и подростков. В этом практическом руководстве планируется изложение всех аспектов данной проблемы: более подробное описание техник воздействия на психику человека в подобных группах и методов защиты и от них. При разработке методичекского материала будут учтены последние исследования в области киберпсихологии, подростковой психологии и суицидологии, а также проведен анализ достоверных случаев деятельности "групп смерти".



В связи с этим, мы просим всех жителей Латвии, имеющих информацию о действиях данных групп присылать ее по адресу antisekt@inbox.lv Анонимность гарантируется.



Консультанты Комитета готовы ответить на вопросы близких подростков, которые обеспокоены их возможным участием в "группах смерти".