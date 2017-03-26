Таможенники в Даугавпилсе, после неудачной попытки побега, задержали гражданина Латвии - в его машине было найдено 120 000 контрабандных сигарет.

В четверг вечером, при проверке информации о незаконном перемещении подакцизных товаров, таможенники попытались остановить в Даугавпилсе ехавшую машину марки «Nissan Terrano», однако, на приказы работников таможни водитель не отреагировал.