В Даугавпилсе произошла трагедия. Насмерть разбилась девушка-подросток. Предположительно выпрыгнула сама, с балкона двенадцатиэтажки. Эту информацию передаче «Личное делу» подтвердили в полиции. Она была не одна. Вместе с подругой. Вторая девушка жива, хотя ей тоже понадобилась медицинская помощь — отравилась продуктами горения.

В этот день около 11 часов вечера на лоджии подъезда 12 этажа оказались две несовершеннолетние девушки. Позже - одна из девушек, вероятнее всего, прыгнула вниз, а другая осталась. Дальнейшие события «Личному делу» рассказал очевидец событий — молодой человек первым вызвал «Скорую помощь».



«Ко мне зашел друг. Мы покурили с ним сигарету. Пошел домой. Лифт нажимает, слышит грохот. И говорит: там девчонка упала. Я вылетаю, смотрю, одна девчонка - все лицо измазано гарью. Я вышел на балкон посмотреть вниз – ничего не увидел. Спускаюсь вниз, вижу, тело лежит. Подошел, спросил, живая она. Молчание. Потом пошли судороги», - рассказал «Личному делу» очевидец.



На лоджии, где случилась трагедия, девушки предположительно сожгли куртку одной из них. Здесь до сих пор остались ее обугленные остатки.



Отец очевидца – Анатолий – был возмущен тем, что полиция сразу стала подозревать его сына.



«Медиков вызвали, полицию... Но пацана моего всю ночь [гоняли]на анализы кровь сдавать. Причем он? Свидетелей таскают на анализы! На алкоголь, на наркотики! Обыск еще [провели]. Обыскивали! (..) Получается так: слышишь, «помогите, пожалуйста!», дверь закрыл и сиди дома», - негодовал мужчина.



Также полицейские искали у Анатолия дома куртку девочки: «Ко мне заходят: у девочки куртка была! И на вешалку мне смотрят. Я ее разве вешал сюда?».



Девушка, которая предположительно шагнула вниз, по данным Даугавпилской полиции, скончалась в машине «скорой помощи». Вторая после отравления продуктами горения потеряла сознание и была доставлена в больницу.



«Она получила отравление угарным газом. На той лоджии, откуда, вероятнее всего, выпрыгнула первая девушка, были найдены следы горения. Что там сгорело - мы пока сказать не можем. Все это изъято, назначена экспертиза, там будем смотреть дальше», - рассказал «Личному делу» начальник криминальной полиции Даугавпилского участка Юрис Саулевичс.



Играли ли девушки в печально известную в социальных сетях суицидальную игру? Полиция сейчас проверяет и эту версию.



«Но прямых доказательств этому нет», - заявил Саулевичс.



Однако российская журналистка «Новой газеты» Галина Мурзалиева, которая первой написала о распространении так называемых «групп смерти» в России, рассказала «Личному делу», что означают манипуляции с курткой в суицидальной игре:



«Все снимали куртку перед тем, как прыгнуть, поскольку была инструкция. Куртка может зацепиться и останетесь инвалидом. (..)Но чтобы сожгли - такого я не помню. Но они все время это меняют».



У погибшей девочки был спокойный и сильный характер. Так говорят о ней родные и близкие.



«Личное дело» отправилось в учебное заведение, где учились обе девушки. Об игре здесь знают почти все подростки. Некоторые даже играли в нее и, по их словам, им даже угрожали кураторы. Однако говорить об этом на камеру молодые люди не хотят.