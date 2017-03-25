Даугавпилсский суд 21 марта объявил процесс неплатежеспособности производителя окон и дверей Lumenix fabrika, свидетельствует информация регистра неплатежеспособности.

Этот процесс неплатежеспособности будет трансграничным, так как должнику принадлежит предприятие в Эстонии.



Кредиторы должны заявить свои требования в месячный срок. Администратором процесса неплатежеспособности назначена Айя Ламберте.



В 2015 году Lumenix fabrika открыла в Даугавпилсе новое производство и вскоре вошла в число крупнейших в Балтии производителей окон, дверей и стеклопакетов.



Напомним, что на официальном открытии фабрики присутствовали руководство города, архитекторы, проектировщики. Городская дума со страниц своего портала заявляла о новых рабочих местах (97), и том, что в нашем городе предприятие теперь заработает на полную мощность. Бизнесменам город представили как наиболее привлекательное место для создания и развития бизнеса, благодаря поддержке самоуправления в том числе. Однако потом, как это часто бывает, что-то пошло не так. И вот мы уже слышим о банкротстве фабрики в нашем городе возможностей. Причем весьма скором. Предприятие не проработало и двух лет. О закрытии очередного завода в нашем депрессивном, как его любят называть рижане, регионе сообщили все ведущие латвийские СМИ. Дума на этот раз молчит. О достижениях (пусть иногда и надуманных) говорить легче, чем так же громогласно признавать проблемы.