13 мая в 16:00 в Даугавпилсском театре состоится спектакль Латвийской Национальной оперы и балета "Карлсон летит...".

Всем известен Карлсон, который живет на крыше, лучший в мире товарищ по играм. "В меру упитанный" человечек с пропеллером на спине – один из самых известных героев книг Астрид Линдгрен, полюбившийся и детям, и взрослым. Почему бы не отобразить приключения Малыша и Карлсона в балете?

Спектакль, поставленный Латвийской национальной оперой, языком балета рассказывает маленьким зрителям о приключениях Малыша и Карлсона – о прогулках по крышам, о поимке воров, о шутках над надменной фрекен Бок и похищении плюшек. И о грандиозном событии – дне рождения с восемью тортами и одной свечкой...

Яркое, жизнерадостное представление уводит зрителей в мир, где фантазия сливается с реальностью, где трубочисты на крыше пускаются в пляс, а телеведущие, выбравшись из телевизора, устраивают красочное шоу, где даже конфеты начинают кружиться в чарующем вальсе... Но главная тема балета – это мечта о настоящей дружбе, о том, чего не хватает многим из нас.

Музыку к балетному спектаклю написал "однофамилец" одного из героев – композитор Юрис Карлсон. В динамичной, богатой контрастами музыкальной карусели мелькают яркие образы, характеры сливаются с, казалось бы, знакомыми интонациями, рождая аллюзии. Хореограф спектакля – художественный руководитель балетной труппы Латвийской национальной оперы Айварс Лейманис, уже создавший не одну постановку для семейного просмотра. Сценография Мартиньша Вилкарсиса уводит зрителей в Стокгольм 70-х годов, а костюмы Илзе Витолини создают впечатление блистательного парада мод.

Билеты: www.bilesuparadize.lv и в кассе Даугавпилсского театра (тел. 65426520). Стоимость билета: 5.00-10.00 евро.

Гастроли предлагает: Латвийская Национальная опера и балет, Даугавпилсская городская дума, Центр латышской культуры при поддержке Даугавпилсского театра.