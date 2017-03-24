Осталась всего неделя до празднования 100-летия школы Saules. 31 марта она отметит сразу два знаменательных события – исполнится 100 лет со времени основания и 25 лет восстановления Даугавпилсской средней школы дизайна и искусства “Saules skola”.

В первой половине дня в школе пройдут академические чтения, на 13:30 запланировано открытие выставки «Саулес скола – от ремесла до искусства» и презентация юбилейного издания – каталога «Саулес школе 100».



В свою очередь вечером в 17:00 в Центре культуры Даугавпилсского края состоится праздничное мероприятие и в 20:00 - слёт выпускников школы Saules.