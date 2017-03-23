В ночь с 22 на 23 марта в Даугавпилсе произошел трагический случай. В результате падения с 12 этажа многоквартирного дома погибла несовершеннолетняя девушка. По предварительной информации полиции, сегодня ночью молодая девушка покончила жизнь самоубийством.

Полиция подтверждает факт смерти, однако более подробную информацию не предоставляет. По словам старшего специалиста государственной полиции Ксении Беловой, на данный момент начат уголовный процесс по 13 разделу уголовного кодекса по факту смерти несовершеннолетней девушки.



Район и точный возраст погибшей полиция также не сообщает. Начато следствие. Все подробности будут известны в ходе расследования.



Неофициальные источники сообщают о том, что в ночь на 23 марта в бездну с 12 этажа шагнули две девушки. Одна из них скончалась от полученных травм, другая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.



Заместитель руководителя латгальского регионального центра неотложной помощи Астрида Иголниеце рассказала СМИ, что сегодня ночью была доставлена девушка в возрасте приблизительно 18 лет, которая упала с высоты 12 этажа.



Подробности трагического происшествия полиция обязалась предоставить в ближайшее время.



Портал Nasha.lv выражает соболезнования родным и близким.

