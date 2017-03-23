Верх цинизма в очередной раз продемонстрировал г-н Лачплесис, выступив на телевидении и на портале, принадлежащим г-же Панкевич с призывом ко мне покаяться. Так вот, сегодня я должен выполнить его просьбу и извиниться перед народом.

Я действительно каюсь за то, что очень поздно сковырнул эту свору, позволил г-ну Лачплесу и его команде долгое время безнаказанно проворачивать разные схемы по обворовыванию города и горожан.



Мне действительно стыдно, что городом управлял мэр, который заключил договоры, в результате которых миллионы денег горожан, которые они из последних сил платят за теплоэнергию, уходят в карманы друзей г-на Лачплесиса. И это факт, подтвержденный госконтролем.



Мне очень стыдно перед людьми, что Даугавпилс за время правления команды Лачплесиса превратился в мусорную свалку. При этом снова проворачивались схемы, благодаря которым опять же миллионы евро, отобранных у горожан осели на счетах бизнес-партнеров думы. И это тоже факт, которым сейчас занимаются правоохранительные структуры.



Я даже попрошу прощения у горожан за вас, г-н Лачплесис. За то, что вы сотрудничаете с уголовниками, которые были осуждены за убийство и мошенничество, а теперь сидят за одним столом с вами и получают из городской казны сотни тысяч евро, чудным образом выигрывают конкурсы, "строят" в городе детские площадки.



Еще я каюсь в том, что вовремя не объяснил людям, что не может управлять городом мэр, при котором был убит его заместитель, и который не нашел слов и смелости в этот трагический день встретиться с родными, а предпочел рыбалку вместо общения с журналистами.



Мне стыдно, что судебная и законодательная власть в стране коррумпирована, и что добиваться справедливости приходится годами. Но я уверен, что рано или поздно за все совершенные преступления - наказания никому не избежать. И не важно, перед кем придется ответить - перед законом, или перед совестью, но расплата неизбежна.



И последнее! Г-н Лачплесис, если вы рассчитывали, что в ответ на ваш призыв покаяться, я под стать вам, с трясущимися руками истеричным голосом закричу: "Лачплесис подонок", то вы ошибаетесь. Народ уже давно сам понял, кто есть кто в этой жизни.



С неуважением к вам, господин Лачплесис,



Рихард Эйгим