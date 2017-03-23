Верх цинизма в очередной раз продемонстрировал г-н Лачплесис, выступив на телевидении и на портале, принадлежащим г-же Панкевич с призывом ко мне покаяться. Так вот, сегодня я должен выполнить его просьбу и извиниться перед народом.
Я действительно каюсь за то, что очень поздно сковырнул эту свору, позволил г-ну Лачплесу и его команде долгое время безнаказанно проворачивать разные схемы по обворовыванию города и горожан.
Мне действительно стыдно, что городом управлял мэр, который заключил договоры, в результате которых миллионы денег горожан, которые они из последних сил платят за теплоэнергию, уходят в карманы друзей г-на Лачплесиса. И это факт, подтвержденный госконтролем.
Мне очень стыдно перед людьми, что Даугавпилс за время правления команды Лачплесиса превратился в мусорную свалку. При этом снова проворачивались схемы, благодаря которым опять же миллионы евро, отобранных у горожан осели на счетах бизнес-партнеров думы. И это тоже факт, которым сейчас занимаются правоохранительные структуры.
Я даже попрошу прощения у горожан за вас, г-н Лачплесис. За то, что вы сотрудничаете с уголовниками, которые были осуждены за убийство и мошенничество, а теперь сидят за одним столом с вами и получают из городской казны сотни тысяч евро, чудным образом выигрывают конкурсы, "строят" в городе детские площадки.
Еще я каюсь в том, что вовремя не объяснил людям, что не может управлять городом мэр, при котором был убит его заместитель, и который не нашел слов и смелости в этот трагический день встретиться с родными, а предпочел рыбалку вместо общения с журналистами.
Мне стыдно, что судебная и законодательная власть в стране коррумпирована, и что добиваться справедливости приходится годами. Но я уверен, что рано или поздно за все совершенные преступления - наказания никому не избежать. И не важно, перед кем придется ответить - перед законом, или перед совестью, но расплата неизбежна.
И последнее! Г-н Лачплесис, если вы рассчитывали, что в ответ на ваш призыв покаяться, я под стать вам, с трясущимися руками истеричным голосом закричу: "Лачплесис подонок", то вы ошибаетесь. Народ уже давно сам понял, кто есть кто в этой жизни.
С неуважением к вам, господин Лачплесис,
Рихард Эйгим
Мне действительно стыдно, что городом управлял мэр, который заключил договоры, в результате которых миллионы денег горожан, которые они из последних сил платят за теплоэнергию, уходят в карманы друзей г-на Лачплесиса. И это факт, подтвержденный госконтролем.
Мне очень стыдно перед людьми, что Даугавпилс за время правления команды Лачплесиса превратился в мусорную свалку. При этом снова проворачивались схемы, благодаря которым опять же миллионы евро, отобранных у горожан осели на счетах бизнес-партнеров думы. И это тоже факт, которым сейчас занимаются правоохранительные структуры.
Я даже попрошу прощения у горожан за вас, г-н Лачплесис. За то, что вы сотрудничаете с уголовниками, которые были осуждены за убийство и мошенничество, а теперь сидят за одним столом с вами и получают из городской казны сотни тысяч евро, чудным образом выигрывают конкурсы, "строят" в городе детские площадки.
Еще я каюсь в том, что вовремя не объяснил людям, что не может управлять городом мэр, при котором был убит его заместитель, и который не нашел слов и смелости в этот трагический день встретиться с родными, а предпочел рыбалку вместо общения с журналистами.
Мне стыдно, что судебная и законодательная власть в стране коррумпирована, и что добиваться справедливости приходится годами. Но я уверен, что рано или поздно за все совершенные преступления - наказания никому не избежать. И не важно, перед кем придется ответить - перед законом, или перед совестью, но расплата неизбежна.
И последнее! Г-н Лачплесис, если вы рассчитывали, что в ответ на ваш призыв покаяться, я под стать вам, с трясущимися руками истеричным голосом закричу: "Лачплесис подонок", то вы ошибаетесь. Народ уже давно сам понял, кто есть кто в этой жизни.
С неуважением к вам, господин Лачплесис,
Рихард Эйгим
Вам ли этого не знать. )
А с совестью, ещё сложнее, ответственность перед совестью есть тогда, когда есть совесть. Ели же её нет, то ответственность тут исключается по определению.
Вот и возникает смешная ситуация, парню очень хочется перед выборами, выглядеть этаким "правдорубом", но при этом, городит самую натуральную туфту.
Бороться с такими, как Петкевичь или Лачплесис, это бороться с ветряками.
"Не против крови и плоти война наша ......" - но против системы, порождающей их.