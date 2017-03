Гражданин Литвы 48-летний Эвалдас Римашаускас обвиняется в том, что он с помощью схемы «фишинга» выманил у двух базирующихся в США Интернет-компаний свыше 100 млн. долларов.

Средства «сливались» на счета в Латвии и на Кипре, контролировавшиеся т.н. «малокапитальным обществом с ограниченной ответственностью» с основным капиталом в один евро. По запросу США Римашаускаса арестовали власти Литвы.



Схема работала по меньшей мере с 2013 до 2015 года, говорится в распространном Бюро федерального прокурора Нью-Йорка и Нью-Йоркского отделения ФБР сообщении. Устроена она была следующим образом, излагают американские органы суть выдвигаемых обвинений.



Римашаускас зарегистрировал в Латвии компанию — с названием, совпадающим с названием известного производителя электронного оборудования из Азии. И открыл от имени этой латвийской компании банковские счета в Латвии и на Кипре, говорится в сообщении. В Регистре предприятий с помощью сервиса Crediweb.lv Rus.Lsm.lv выяснил, что Римашаускас контролировал единственное латвийское предприятие — Quanta Computer Inc SIA, зарегистрированную на квартирном адресе в Даyгавпилсе.



«Настоящая» Quanta Computer Inc базируется на Тайване и является, согласно ее сайту, крупнейшим в мире производителем комплектующих для ноутбуков.



Жертвами фишинга стали две крупныx американских корпорации, которые федеральные органы США описывают как «транснациональная технологическая компания и социальная сетевая компания». Оба этих предприятия имели обширные и регулярные деловые отношения с настоящей Quanta Computer Inc, закупая у нее услуги и товары. Римашаускас, согласно сообщению ФБР, отправлял служащим обеих американских компаний электронные письма, в которых представлялся сотрудником или агентом настоящей Quanta Computer Inc.



В этих сообщениях, отправленных с фальшивыx, но правдоподобно выглядящих адресов, давались инструкции: производить оплату за поставки настоящей Quanta Computer Inc на счета уже латвийской Quanta Computer Inc SIA в латвийских и кипрских банках.



Инструкции выполнялись, гласит сообщение ФБР — и средства поступали на счета Римашаускаса. Чтобы объяснить массивный приток средств, банкам предъявлялись подложные счета-фактуры, контракты и письма с фальшивыми печатями и поддельными подписями сотрудников двух американских компаний-жертв.



Со счетов латвийской Quanta Computer Inc SIA деньги сразу же разбрасывались по другим контролируемым Римашаyскасом, но уже не связанным с латвийской фирмой счетам — в Латвии, на Кипре, в Словакии, Литве, Венгрии и Гонгконге.



Латвийская Quanta Computer Inc SIA была зарегистрирована с основным капиталом в 1 евро 5 августа 2013 года неким Владимиром А., жителем Даугавпилса 1980 года рождения, выяснил Rus.Lsm.lv в Регистре с помощью сервиса Crediweb.lv. Уже 15 августа 2013-го Владимир А. продал компанию Эвалдасу Римашаускасу (и ровно через месяц, 3 сентября, досрочно погасил обязательства перед финансовой компанией GE Money на сумму в 15,7 тысяч евро — за автомобиль Renault Master). Владельцем «одноевровой» Quanta Computer Inc SIA Римашаускас оставался до 19 января 2016 года, затем им стал латвиец Максим С. 1979 года рождения, при котором основной капитал был увеличен до 3 тыс. евро. В ноябре прошлого года владельцем фирмы стала рижская компания Relocate Investment SIA.



На протяжении всей своей истории Quanta Computer Inc SIA докладывала государству о нулевом обороте, следует из записей в Регистре предприятий. Интерес к фирмочке, через которую тем временем прокачивались, согласно американским данным, огромные деньги, СГД все-таки проявляла. В Регистре значится запрет на реорганизацию и продажу Quanta Computer Inc SIA. Его даyгавпилсское отделение СГД наложило 26 июня 2015 года — и сняло 12 октября того же года.



На вопрос, в чем тогда заключалась суть претензий СГД, в ведомстве Rus.Lsm.lv затруднились ответить, пояснив, что должны запросить информацию как минимум у двух разных своих отделов, что потребует времени. И предупредив, что и позднее информации не будет много — так как статья 22-я закона о налогах и пошлинах запрещает СГД разглашать подробную информацию о конкретном налогоплательщике, в том числе в интересах следствия (если вдруг такое ведется).



Генеральная прокуратура, отвечающая за международно-правовое сотрудничество, комментарий не предоставила.



Начальник Бюро Госполиции по международному сотрудничеству Марис Гейда, однако, подтвердил Rus.lsm.lv, что со стороны американских коллег запрос поступал: «К нам обращались в 2014 году, и мы в рамках установленного сотрудничества провели нужные мероприятия, собрали сведения и передали их в США. Какие именно — не уполномочен сообщать подробно. Но мы действительно оказали тогда запрошенную информационную поддержку».



«Видите ли, чтобы было заведено уголовное дело — нужно, чтобы поступило заявление в полицию от какого-то лица, пострадавшего в Латвии от действий мошенников», — ответил представитель Госполиции по общественным отношениям Дайрис Анучин на вопрос Rus.Lsm.lv о том, осуществляли ли латвийские правоохранительные органы какие-то самостоятельные действия после «сигнала» из-за рубежа.



В нотариальном отделе Регистра предприятий Rus.lsm.lv объяснили, каким образом в Латвии «зародился» одноевровый «клон» тайваньского компьютерного гиганта. Закон обязывает Регистр проверять только, не совпадает ли название подлежащего регистрации предприятия с названием какой-либо уже зарегистрированной в Латвии торговой марки или компании, сообщила нотариус-консyльтант Регистра Анитра Герица. То, что тайваньское название является зарегистрированным брендом, сути дела не меняет.

«Брендами и соблюдением прав на них занимается Патентное бюро», — сказала Rus.Lsm.lv нотариус-консультант Анитра Герица. Rus.lsm.lv задал ей вопрос — "можно ли в таком случае прийти и зарегистрировать, например, компанию под названием Puma Inc SIA"? Ответ был утвердительным.



Федеральные власти США сообщают, что Римашаускас обвиняется по пяти пунктам — мошенничеству с использованием средств электронной связи, трем — в связи отмыванием денег, и еще одному в связи с «похищения идентичности» совершенном при отягчающих обстоятельствах. Первые четыре деяния, если суд сочтет доказательства ФБР убедительными, чреваты максимум 20 годами заключения каждое, для последнего американское законодательство требует лишения свободы не менее чем на 2 года.