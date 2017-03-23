Министерство культуры объявило закупочный конкурс на проведение исследования об участии нацменьшинств в демократических процессах в Латвии в 2017 году, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками.
Победитель конкурса должен будет провести исследование до 31 августа 2017 года, сумма договора — 18 тыс. евро. Претендент должен будет также привлечь по меньшей мере двух экспертов.
Отметим, что в Даугавпилсе в плане национального состава ситуация особенная. Количественно по статистике в меньшинстве как раз латыши (18,5%), а также поляки (14%), белорусы (7,3%), украинцы (2%) и представители прочих национальностей (7,7%). Большинство же населения города русской национальности (50,5%).
Отметим, что в Даугавпилсе в плане национального состава ситуация особенная. Количественно по статистике в меньшинстве как раз латыши (18,5%), а также поляки (14%), белорусы (7,3%), украинцы (2%) и представители прочих национальностей (7,7%). Большинство же населения города русской национальности (50,5%).
Власть исходит от народа,
Но куда она приходит
И откуда происходит,
До чего ж она доходит?
Что за митинг? Живо слазьте!
Кто-то спрашивает что-то,
Задает вопросы кто-то
Почему-то отчего-то.
Тут, конечно, дали власти
Очередь из пулемета,
И тогда свалился кто-то
Как-то сразу, отчего-то
Повалился наземь кто-то.
Власти ходят по дороге -
Кто лежит там на дороге?
Кто-то протянул тут ноги,
Труп какой-то на дороге...
Эй, да это ведь народ!../ Бертольд Брехт /
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