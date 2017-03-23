Министерство культуры объявило закупочный конкурс на проведение исследования об участии нацменьшинств в демократических процессах в Латвии в 2017 году, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками.

Победитель конкурса должен будет провести исследование до 31 августа 2017 года, сумма договора — 18 тыс. евро. Претендент должен будет также привлечь по меньшей мере двух экспертов.





Отметим, что в Даугавпилсе в плане национального состава ситуация особенная. Количественно по статистике в меньшинстве как раз латыши (18,5%), а также поляки (14%), белорусы (7,3%), украинцы (2%) и представители прочих национальностей (7,7%). Большинство же населения города русской национальности (50,5%).