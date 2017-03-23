Идя навстречу пожеланиям жителям Межциемса, вносятся изменения в схему движения автобусов маршрутов №4 и №5. Таким образом жителям этого микрорайона будет удобнее добираться до супермаркета “DEPO” и после посещения вернуться обратно в Межциемс.
С 1 апреля с.г. время отправления автобусного маршрута №4 от остановки “Autoosta” в 8:20 и 9:50, а время отправления автобуса маршрута №5 от остановки “Autoosta” в 10:20 и 11:50.
Указанные рейсы автобусов будут курсировать по ул.Стацияс мимо магазина “DEPO”.
Указанные рейсы автобусов будут курсировать по ул.Стацияс мимо магазина “DEPO”.
Похоже за бездействие во всех сферах города вам всем по заслугам .
Приехал на неделе грейдер всё разворотил , деньги на ветер .
Кто в ответе....
Как то был директор в думе Андрис . Приехала машина 2.хлопца , сделали подсыпку и всё
стояла до осени как лялька . Тут страшно смотреть. Как вас уважать .