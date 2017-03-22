17 марта в Даугавпилсе в Центре им.Марка Ротко прошла Региональная конференция Крестьянского союза Латвии с участием председателя политической силы — Аугустса Бригманиса и руководителей учреждений самоуправлений Латгалии, представляющих партию в нашем регионе.

В рамках мероприятия было запланировано переизбрание правления партии, которое не обошлось без сюрпризов.



В ходе закрытого голосования руководителей Латгальских отделений Крестьянского союза Латвии из состава правления была исключена Инара Островская. Выразив недоверие руководителю Даугавпилсского отделения, «крестьяне» поддержали своими голосами других кандидатов. В правление партии от Латгалии были выдвинуты Скайдрите Пилате и Андрис Казиновскис, оба представляющие Балви.



Кандидаты будут утверждены 8 апреля на Конгрессе Крестьянского союза Латвии, который пройдет в Елгаве.