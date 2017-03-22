В этом году Даугавпилс примет участие во Всемирной акции «Час Земли». В этом латвийском городе акция пройдёт 25 марта.
В даугавпилсском самоуправлении, за 11 лет акция приобрела глобальный масштаб, и каждый год Даугавпилс принимает в ней активное участие.
Цель акции не столько в экономии электроэнергии, сколько в привлечении внимания общественности к проблемам экологии, демонстрации своего отношения к вопросам сохранения природы.
Тем не менее 25 марта участников акции: жителей, самоуправления и предприятия — организаторы просят с 20:30 до 21:30 отключить освещение фасадов зданий, не подвергая при этом риску население. Остальных призывают, по возможности, на этот час сократить потребление электроэнергии, чтобы тем самым засвидетельствовать своё понимание значимости изменения климата.
Цель акции не столько в экономии электроэнергии, сколько в привлечении внимания общественности к проблемам экологии, демонстрации своего отношения к вопросам сохранения природы.
Тем не менее 25 марта участников акции: жителей, самоуправления и предприятия — организаторы просят с 20:30 до 21:30 отключить освещение фасадов зданий, не подвергая при этом риску население. Остальных призывают, по возможности, на этот час сократить потребление электроэнергии, чтобы тем самым засвидетельствовать своё понимание значимости изменения климата.