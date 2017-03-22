В этом году Даугавпилс примет участие во Всемирной акции «Час Земли». В этом латвийском городе акция пройдёт 25 марта.

В даугавпилсском самоуправлении, за 11 лет акция приобрела глобальный масштаб, и каждый год Даугавпилс принимает в ней активное участие.



Цель акции не столько в экономии электроэнергии, сколько в привлечении внимания общественности к проблемам экологии, демонстрации своего отношения к вопросам сохранения природы.



Тем не менее 25 марта участников акции: жителей, самоуправления и предприятия — организаторы просят с 20:30 до 21:30 отключить освещение фасадов зданий, не подвергая при этом риску население. Остальных призывают, по возможности, на этот час сократить потребление электроэнергии, чтобы тем самым засвидетельствовать своё понимание значимости изменения климата.