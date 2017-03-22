21 марта около 18.18 в Даугавпилсе на ул. Тарту произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.
Как сообщила полиция, мужчина 1976 г.р., управляя автомобилем марки VW уже во дворе домов наехал на пешехода 2012 г.р. Ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть. В медицинском учреждении ему была оказана помощь.
Корень зла в вас, а не в детях! Это вы заполонили дворы и, даже, детские площадки автомобилями.
Да некоторые мамашки готовы прямо в группу дет.сада или в школу заехать на своем дриндулете, лишь-бы не пройти лишний десяток метров, целлюлитом на *опе потрясти... Сожрут они вас, да и меня тоже, сейчас!
Корень зла в вас, а не в детях! Это вы заполонили дворы и, даже, детские площадки автомобилями.