На прошлой неделе Госконтроль опубликовал данные о проверке, проведенной в Даугавпилсском крае. Результаты оказались не столь скандальными, какими, порой, бывают в Даугавпилсе, но некоторые упущения в работе самоуправления были выявлены.

По результатам проведенной проверки, Госконтроль пришел к выводу, что самоуправление обеспечивает, чтобы жители получали публичные услуги, однако, действия с административными ресурсами самоуправления (теми средствами, которые выделяются на осуществление функций самоуправления) являются недостаточно экономичными и продуктивными. Их можно упорядочить.



Самоуправлению не удалось обосновать, каковы актуальные проблемы и нужды жителей, которые надо решать в первую очередь.



В самоуправлении подготовлен детальный Инвестиционный план программы развития, в который включены не только крупные инвестиционные проекты, но и мероприятия, которые будут реализованы в течении календарного года. Однако привязка к бюджету произведена только на уровне среднесрочных приоритетов, и только для тех мероприятий, которые включены в Инвестиционный план, но не на все запланированные мероприятия.



Самоуправление обеспечивает доступность публичных услуг. Однако, по отдельным вопросам, жители могут получить информацию об услугах самоуправление только лично, что является наиболее дорогим и трудоемким видом коммуникации. Также, не всегда доступность услуг соизмерима со спросом на них.



Госконтроль констатировал, что административные ресурсы можно тратить более экономно и продуктивно - снизив поличество и оборот документов, привлекая к оказанию услуг только необходимых специалистов.

Во время ревизии была получена информация, которая позволяет сделать вывод, что, централизовав бухгалтерию, самоуправление может получить финансовую экономию в размере 43 000 евро в год. Самоуправлению были высказаны рекомендации, что в организации работы необходимо исправить.



В своем сообщении Госконтроль привел следующие статистические данные о самоуправлении Даугавпилсского края: он занимает площать в 1876 кв.километров. По данным на начало 2016 года, в крае проживали почти 25 000 человек. За последние пять лет количество жителей в крае сократилось на 11,3%.



Территория края разделена на 19 территориальных единиц - волостей. Ревизя проходила в центральной администрации Даугавпилсского края, в управлении Науенской волости и Ликсны. В краевой думе работают 17 депутатов, а функции самоуправления в крае обеспечиывают 54 учреждения и 5 обществ капитала. В организациях самоуправления в 2015 году были заняты 1710 человек, что составляет 11,1% от общего числа жителей края в возрасте от 19 до 61 года.