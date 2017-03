Ждем вас на втором этаже торгового парка Соло по адресу ул.Ригас, 9!

На площади более 300 кв. метров раскинулся настоящий рай для детей и их родителей. Здесь посетители найдут весь ассортимент товаров для детей от рождения до 14 лет, а будущие мамы смогут приобрести все необходимое к появлению малыша и для ухода за ним.В магазиневы найдете высококачественную продукцию от всемирно известных производителей:- Tommee Tippee, Philips Avent, CLEVAMAMA, Canpol babies, которые специализируются на товарах для кормления и ухода за ребенком;- Playgro, LEGO, TOMY, Chicco, TOTUM, HAPE, Paw patrol, Teenage Mutant Ninja Turtles, Hexbug, Rastar, Ravensburger и т.д., которые предлагают миру современных детей развивающие игрушки и развлекательные игры;- Coccodrillo, Name it, производящие стильную и удобную одежду высокого качества как для будней, так и для праздничных событий.Ассортименту магазинастоит уделить отдельное внимание. С полной уверенностью можно сказать, что такого выбора вам не удастся найти нигде в Латгалии. Повседневная модная и удобная одежда различных стилей представлена всей размерной линией от 56 размера до роста 158 сантиметров. Актуальные коллекции известных брендов позволят детям выглядеть всегда стильно и красиво. Теперь у родителей нет необходимости ездить за покупками в Ригу и Вильнюс, чтобы покупать качественные вещи своим детям. Ассортимент магазина нисколько не уступает столичным, а цены куда более доступные и приятные. Всё, что вы ищете — вы найдете в магазинена втором этаже торгового парка Соло.Если вы решили порадовать своего ребенка или ищите подарок, то магазин Toy`s Planet станет вам незаменимым помощником. Популярные игры и игрушки здесь не просто живут, они здесь оживают.— это волшебный мир, в котором есть всё для счастья ваших детей. Радиоуправляемыe игрушки, роботы, куклы и аксессуары для них, эксклюзивные мягкие игрушки, настольные игры, пазлы, имитационные игры, наборы LEGO, строительные наборы для девочек и мальчиков, развивающие игрушки и многое другое для развлечения и развития вашегo ребенка! В преддверии лета в ассортименте магазина широко представлены скутеры, велосипеды и защитные аксессуары к ним для активного отдыха ваших детей на свежем воздухе! Перечислить все товары магазина, которые способны порадовать детскую душу, просто невозможно. Для того, чтобы оценить всё разнообразие, в этот волшебный мир нужно окунуться.В магазинахвы сможете не только приобрести товары для детей, но и отдохнуть от повседневной суеты в уютной и приятной атмосфере. Консультанты магазинов всегда помогут разобраться в ассортименте, дадут грамотный совет и подберут лучшее именно для вас!К тому же в магазинахдля клиентов разработана система акций и скидок, которые будут проводиться ежемесячно. Например, до конца марта на одежду коллекции нового бренда Name it действует скидка в размере 30%.Для удобства клиентов в магазинахдействует карта клиента, которая предоставляет скидку в размере 8% на весь ассортимент. Владельцы этой карты оповещаются об акционных предложениях и действующих скидках, что позволяет делать нужные покупки по выгодным ценам.Магазиныоткрыты для вас и ваших детей 7 дней в неделю!Больше информации о магазинахв итернете по адресу https://www.facebook.com/KidzOneLV/