Еще не прошло и года после начала учебы, а учителя и самоуправления нашли подводные камни в пропорции новой модели зарплат учителей. Она не соответствует реальности. В Латвийском профсоюзе работников образования и науки (ЛПРОН, LIZDA) боятся, что этим летом систему преобразуют — и со следующего учебного года педагоги опять не будут знать, сколько они получат. Однако в Минобразования уверяют: волноваться не стоит. Ведь пересматривать модель стоит тогда, когда реформа латвийской школьной сети даст свои плоды, сообщает Latvijas Radio в передаче Īstenības izteiksme.

После протестов учителей возле Кабинета министров — с 2009 года — прошло уже семь лет. Прошлым летом правительство одобрило новую модель зарплаты педагогов. Ее цель — повысить качество образования и улучшить благосостояние работников образования. С первой дискуссии между профсоюзами и министрами о том, что нужно бы разработать новую систему оплаты труда учителей, прошло неполных пять лет, а на должности министра образования побывало уже пятеро человек.



Новая модель была разработана в качестве компромисса, чтобы поддержать идею, но подводные камни педагоги и самоуправления нашли уже летом. Увеличились зарплаты и увеличились нагрузки, а также требования к числу детей в классе. В самом министерстве отмечают, что модель, рассчитанная на пропорции число школьников/учитель, невыполнима, но менять ее пока не собираются.



Свои зарплаты учителя узнали только в октябре 2016 года. Они работали целый месяц, не зная, увеличатся их доходы — или нет. Новую модель рассчитывают по числу детей в конкретных самоуправлениях и школах. Ежегодно ответственное Министерство образования обобщает данные о числе учеников на 1 сентября и стабильная тенденция показывает, что ежегодно десятки и сотни молодых людей мигрируют в Ригу и другие города.



Потому в сельской местности теряют в зарплатах, так как деньги следуют за ребенком в город. Данные Минобразования показывают, что в среднем в Латвии 16 детей в одном классе. Модель оплаты труда педагогов в связи с этим приемлема для столицы. В реальности же в стране есть классы, где учатся три ребенка, но есть и те, в которых сразу тридцать.

«Если мы говорим о пропорции учителей и учеников, то нужно отметить, что модель оплаты труда педагогов — только один из критериев, который составляют эту сумму [зарплаты]. Ведь целевые дотации платит самоуправление.

На данный момент в Минобразования не планируют пересматривать установленную пропорцию для семи краевых самоуправлений», — пообещала директор департамента образования при министерстве Эвия Папуле.



Она не отрицает, что при пересмотре методики выплаты, объем целевых дотаций могли бы варьироваться, в том числе и увеличиться. Это тот путь, при котором можно было бы повысить зарплату, но это не является самоцелью для министерства.



«Да, на данный момент средняя пропорция — 13,23 ребенка на одного учителя. Это средняя по стране. Конечно, по семи краевым группам, которые у нас есть, мы можем наблюдать, что и в Риге не выполняют эту пропорцию. У нас есть школы, в которых девять человек на одного учителя (…), но



в каждом случае есть свои решения, чтобы можно было обеспечить полную ставку для учителя, и тогда бы он получал соответствующую зарплату. Одно из таких решений — оптимизировать школьную сеть»,

— отметила Папуле.



Вместе с издательством Jāna sēta в Минобразования работают над исследованием для создания карты школьной сети. Результаты широкой публике могли бы предоставить уже к апрелю. Предусмотрено, что следующей осенью начнутся дискуссии с самоуправлениями — обсудят сделанные в рамках исследования выводы. Здесь будут принимать во внимание, насколько далеко находятся другие средние школы, как долго ребенку придется до нее добираться. Немаловажным будет также общий потенциал средних школ в регионе. Будут смотреть на то, происходит ли здесь вообще какое-либо развитие — рождаются ли дети, будущие школьники. В том числе будут оценивать и результаты централизованных экзаменов, принимая во внимание то, что целью является обеспечение качества образования каждому ребенку.



Пока что детей слишком мало, и потому нагрузка у учителей снижается — и в конце концов они получают меньше денег.



Глава Латвийского союза свободных профсоюзов Эгил Балдзенс указал: учителя из регионов не должны пострадать в результате реформ — из-за того, что молодые люди мигрируют в центры.



Но, с другой стороны, понятно, что больший объем работы — у тех учителей, которые после уроков проверяют контрольные работы, готовят детей к олимпиадам и проводят различные научные работы. Конечно, Минобразования собирается ситуацию разрешать — и в процессе будут и те, кто получит, и те, кто потеряет. Но пересмотр этой пропорции произойдет позже, когда появятся какие-то результаты школьной реформы.