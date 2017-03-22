Проводя мероприятия по таможенному контролю на латвийско-белорусской границе, сотрудники таможенного управления Службы госдоходов обнаружили 1,135 миллиона контрабандных сигарет.

Как сообщили в Службе госдоходов, 17 марта при проведении мероприятий на товарной станции Даугавпилса в контрольном пункте, сотрудники таможни обнаружили, что в трех вагонах с грузом опилок были спрятаны сигареты. В общей сложности, около 1,1 миллиона сигарет "Премьер" с акцизными марками Белоруссии.



В тот же день на таможенном контрольном пункте Индра сотрудники СГД совместно с пограничниками произвели физический контроль за въехавшим из Белоруссии грузовым составом. В рамах семи цистерн состава были обнаружены блоки сигарет. Всего изъяты 12 000 сигарет марок "NZ" и "Минск".



19 марта, на том же таможенном пункте, в вагонах с грузом каменного угля, шедших из Белоруссии были найдены шесть пакетов, в которых находились 23 300 сигарет марки "Прьемьер". По констатированным нарушениям начато административное дело.