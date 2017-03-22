Департамент по делам молодежи и спорта напоминает подросткам о том, что сегодня, 22 марта, последний день, когда те, кто по результатам регистрации попал в основной список, могут подать необходимые документы для участия в программе летнего трудоустройства.

Подростки должны предоставить копию паспорта, медсправку для работы от врача, разрешение на работу от родителей (если нет 18 лет). Сделать это нужно по адресу ул. Саулес 5а.



Отметим, что те молодые люди, которые не подадут документы вовремя, потеряют свое место в списке, а значит и саму возможность подзаработать во время летних каникул.



Телефон для справок: 654 22309 или 20286679.