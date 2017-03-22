С 1 апреля этого года в Латвии будет увеличен минимальный размер финансовой помощи потерявшим кормильца семьям. Это предусматривают новые правила, принятые 21 марта Кабинетом министров.

Новый размер минимального пособия для каждого ребенка в возрасте до 7 лет составит 92,5 евро в месяц, а ребенку с инвалидностью — 106,72 евро. С семилетнего возраста сумма составит 111 евро. До этого ребенку в Латвии выплачивалась пенсия в размере 41,62 евро и соцпособие — 32,02 евро.