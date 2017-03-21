Совет Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социальной опеки принял решение призвать другие организации, в том числе Латвийскую ассоциацию медсестер, с 1 июня отказаться работать сверхурочно, если плата за ставку и за сверхурочные не будет повышена. "Надо уже один раз сказать "хватит". Время пикетов прошло", — пояснил глава профсоюза Валдис Керис.

Вопрос о возможности массового отказа медиков и соцработников работать сверхурочно будет повторно рассмотрен на заседании профсоюза 18 апреля.



Член правления Ассоциации медсестер Илзе Непарте пояснила, что у организации "есть ощущение, что государство не осознает ситуацию". "Ситуация ненормальная — десятки лет на другие отрасли денег у них хватает, а когда нужно финансирование здравоохранения — то вдруг деньги заканчиваются", — отметила Непарте.

Ранее представитель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) Инга Рудзите также заявила, что работники Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) потребуют повышения зарплат по крайней мере на 10% уже в этом году.



Руководство профсоюза и представители регионов в минувшую пятницу встречались с руководством СНМП, чтобы обсудить возможности повышения зарплат. Стороны согласились, что увеличения зарплат заслужили все, кто работает в скорой помощи, а прирост на 10% — наименьшее требование.

