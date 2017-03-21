Командир Земессардзе бригадный генерал Айнар Озолиньш заявил, что в связи с формированием в Латгалии профессионального подразделения Национальных вооруженных сил Латвии в этом регионе идёт работа над созданием военной инфраструктуры.

"Идет развёртывание инфраструктуры в Резекне, Прейли и Даугавпилсе. (…) И работы, связанные с развёртыванием инфраструктуры, одни из приоритетных. И эта инфраструктура, которая предусмотрена для профессиональной роты, в течение 2017 года будет развёрнута", — заявил Айнар Озолиньш в эфире передачи телеканала LNT 900 sekundes ("900 секунд").



Подразделение планируется сформировать до 30-го октября 2018 года. Оно будет располагаться в Даугавпилсе, Резекне и Прейли и будет выполнять функции подразделения поддержки боя с возможностью противовоздушной обороны, и войдёт в состав 3-ей бригады Земессардзе.