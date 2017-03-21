Сегодня:
Среда,
22 марта 2017 г.
+20
°
Погода в Даугавпилсе
Gismeteo
Именины:
Dziedra, Tamāra, Николай, Леонтий, Илья, Тарас
Авторизация
Поиск
НОВОСТИ
БЛОГИ
КАТАЛОГ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Транспорт
ГОРОСКОП
РЕКЛАМА
меню
Новости
В ДАУГАВПИЛСЕ
Народные новости от 21 марта
(1)
21.03.2017 06:14 | Автор: nasha.lv
Фото: Евгений Никитин/коллаж nasha.lv
21 марта в эфир радиостанции Alise Plus вышел новый выпуск программы "Народные новости".
Коротко о главном в аудио записи эфира.
Поделись с друзьями:
Оцените статью:
5
3
Дружи с нами в Facebook
Я уже с вами
Комментарии
(0-10/1)
отец деда
21.03.2017 09:54
6
2
Улыбнуло - "Неделя прошла без информационных потрясений"
Преступность во властных структурах Даугавпилса достигла такого уровня, что стала прозой жизни.
Ответить
Добавить комментарий
Войти:
Ваше имя:
Цитирование:
Комментарий:
Фото:
Ссылка на видео (Youtube,Vimeo):
Читайте также
Больше новостей
И снова непредвиденные расходы на предвиденные мероприятия
(1)
ФОТО
Выставка Daugavpils Beauty приглашает на праздник красоты!
В полку НВС Латгалии прибудет
(17)
Инару Островскую исключили из правления Крестьянского союза Латвии
(16)
Количество желающих работать в 2 раза превысило число рабочих мест
(1)
Контролеры теперь смогут проверять и такси
(4)
Новое в блогах
Густав
Так давно
bombardir
Кто и как тратит наши деньги?
(14)
babene
ЗАГС и вечность
(12)
Aleksandrs Buš
Несчастный случай в супермаркете
(13)
nasha.lv
©
www.nasha.lv 2004 - 2017
Cделано в Esteriol studio
НОВОСТИ
БЛОГИ
КАТАЛОГ
ВИДЕО
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГОРОСКОП
РЕКЛАМА
НОВОСТИ
БЛОГИ
КАТАЛОГ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Транспорт
ГОРОСКОП
РЕКЛАМА
Top
Преступность во властных структурах Даугавпилса достигла такого уровня, что стала прозой жизни.