В Латвии начался сезон поджога старника — на данный момент зарегистрировано уже более 80 случаев. В Пожарно-спасательной службе напоминают, что подобные действия наказуемы. Сжигание старника является в Латвии административным правонарушением, за которое полагается штраф от 280 до 700 евро для физических лиц и от 700 до 2900 – для юридических.

В прошлом году самое большое число пожаров было зарегистрировано в Даугавпилсском, Резекненском и Кулдигском районах. Было зафиксировано в общей сложности 2 730 пожаров, в которых пострадали 70 человек. Один погиб. В результате поджога старника выгорело более 3 000 гектаров земли и сгорело 39 построек. К слову, несколько лет назад, в 2014-м, число пожаров превысило 4 тысячи случаев. Всему виной — сухая весна.