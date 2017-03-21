Фермерам Даугавпилсского края подать заявку на поддержку станет сложнее: число сельских консультантов сократят. В результате с проблемами столкнутся, по собственному признанию, небольшие приграничные хозяйства, где есть проблемы и с интернетом, и с госязыком, сообщает Latvijas Radio.

Уже в прошлом году, сокращая бюджет, Минземледелия решило сократить в стране 40 сельских консультантов. Многие самоуправления, чтобы обеспечить доступность информации, услуги консультантов переняли в свое ведение — и оплачивали специалистам работу в волостях. В том числе и Даугавпилсский край, который платил зарплату двоим консультантам — однако теперь решил от их услуг отказаться.



Недостаток консультантов скажется на фермерской деятельности — и особенно затронет небольшие хозяйства, которые находятся близ границы: там не хватает информации, есть проблемы с латышским языком и подключением к интернету.

Об этом говорят и специалисты консультационных центров, и крестьяне.



Уже второй год фермеры только в электронном виде могут подать заявку на выплату за площадь. Крестьяне уже начали в этом разбираться, но в Латгалии все не так просто — нужны консультации, рассказала Рита, владелица небольшого хозяйства близ границы с Белоруссией. Женщина не знает латышского, заполнить форму сама не может —– это делает муж.



В Латгалии для многих небольших ферм, которые обрабатывают несколько гектаров земли для своих нужд, эта выплата жизненно важна.

Раньше можно было рассчитывать на поддержку консультанта, теперь же возможностей будет меньше: самоуправление, в которое входит 19 волостей, отказалось сотрудничать с Центром сельских консультаций (LKC) — и финансировать работу подобных специалистов, рассказал глава Даугавпилсского офиса LKC Гунтар Мелнис.



Краевой думе в прошлом году услуги консультантов обошлись в 27 тысяч евро. Решение отказаться от подобной практики объясняют низким спросом. Однако не отрицают: есть моменты, когда популярность консультаций вырастает, поэтому полностью дотации не свернули.



Сокращение числа консультантов сильнее всего ударит по владельцам небольших хозяйств, расположенным близ границы. На консультации в город ехать долго и дорого, самим подготовить документы мешает языковой барьер, подтвердила фермер Алла Соколова.



«Люди, которые в селах консультируют и помогают заполнять документы, очень важны, потому что в селах в основном работают люди такого возраста, что новые компьютерные технологии сложны», — указала она.



«Есть и проблемы с латышским языком, надо знать специфический технический язык», — добавила Соколова.



Не везде есть и интернет: существуют волости, где его ни найти, ни провести — а мобильная сеть работает нестабильно, пояснила фермер. Заполнить форму и отправить ее в Центр поддержки села просто невозможно.



Мелнис также указывает на проблемы с Интернетом. Если раньше в отдаленные волости приезжал консультант, теперь придется обходиться своими силами: помогать будут только клиентам, заключившим соответствующий договор.



В этом году заявку на выплату необходимо будет подать в период с 10 апреля по 25 мая. Понимая серьезность проблемы, специалисты Службы поддержки села обещают предоставлять консультации в пунктах обслуживания, а также выезжать в отдаленные районы.