В Циблском крае, где проживает около 3 тысяч человек, закрылась последняя аптека. Аптекарша, проработавшая там 30 лет, решила уйти на пенсию. Теперь местные жители вынуждены ездить за лекарствами в Лудзу (до которой 30 км), либо в российский город Себеж.

Как сообщает Kasjauns, на одноэтажном доме из белого кирпича красуется вывеска "Циблская аптека", а на дверях надпись "Закрыто". Как рассказала Latvijas Radio фармацевт Инара Шведе, она 30 лет работала без отпуска и теперь хочет отдохнуть. К тому же скоро предстоит покупать новые кассовый аппарат и использовать систему е-здоровье. Общие расходы составят 1000 евро. Поэтому она закрыла свой бизнес. К тому же желающих занять ее место нет.



В Циблском крае проживает около 3 тысяч человек. Большинство составляют пожилые люди. В прошлом году здесь родилось только 20 детей, а умерло в три раза больше людей. Лекарства, но только для оказания первой помощи можно купить в одном из четырех фельдшерских пунктов.



Другая возможность — съездить за ними в Лудзу. Расстояние до города составляет 30 км, но автобус курсирует только четыре раза в неделю. И, наконец, можно отправиться за ними в Россию в город Себеж. Кроме того, непосредственно у границы с российской стороны аптека работает круглосуточно.