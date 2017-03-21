С 22 по 23 марта 2017 года в Даугавпилсе пройдет первая международная туристическая контактная биржа “Daugavpils – diverse tourism destination”, в которой примут участие 48 туристических агентов и операторов Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Беларуси и России, а также представители средств массовой информации.

В первый день мероприятия участники соберутся в Арт-центре имени Марка Ротко, где их будет приветствовать руководство Даугавпилсского городского самоуправления, а также Инесе Ширава, руководитель Департамента туризма Латвийского агентства инвестиций и развития. Участникам предложат презентацию города Даугавпилс, а также видео рассказ о туристических объектах города. Позже, гости познакомятся с Даугавпилсскими туристическими объектами наяву. Участники контактной биржи ознакомятся с предложением Арт-центра имени Марка Ротко, Даугавпилсской крепости, Латгальского зоосада, Центра любознательности “Zinoo Daugavpils”, Даугавпилсского Олимпийского центра, Дроболитейного завода и Центра гончарного искусства.

Далее, состоятся переговоры формата B2B с Даугавпилсскими предпринимателями туристической отрасли. В данном мероприятии примет участие Даугавпилсский краеведческий и художественный музей, который, в сотрудничестве с Центром гончарного искусства и Студии народного прикладного искусства “Клуга” предложат гостям выставку керамики и плетеных корзин. Расскажут о своём туристическом предложении и Арт-центр имени Марка Ротко, музей “Евреи в Даугавпилсе и Латгалии”, Центр любознательности “Zinoo Daugavpils”, Центр летучих мышей, Даугавпилсский дроболитейный завод, прокат лодок “Мучас”, а также спортивный клуб “Бейбук”. Более того, участие в переговорах примут представители гостиничного сервиса, ресторанов, туристических агентств и туристические предприятия Даугавпилсского края.

В свою очередь, во второй день контактной биржи участники смогут посетить Музей шмаковки и новые места размещения туристов, а также ознакомиться с туристическими объектами Латгале: Науенским краеведческим музеем, старообрядческой деревней Слутишки и Старообрядческим сельским двором, Международным центром кулинарного наследия в Краславе, Краславским замковым комплексом графов Плятеров, Краславским римско-католическим костёлом святого Людовика и сельским двором Андрупене в Дагдском крае.

Международная туристическая контактная биржа проводится с целью популяризации города как туристического направления, а также для того, чтобы увеличить поток туристов, тем самым увеличить количество туристических групп и наладить взаимовыгодное сотрудничество с представителями туристической отрасли. В свою очередь, Агентство информации и развития туризма Даугавпилсского городского самоуправления намерено обрести новых партнеров по сотрудничеству и развивать сотрудничество для создания совместных туристических продуктов во внутреннем и внешнем рынках туризма.