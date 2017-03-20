Irish Dublin Pub уже давно не нуждается в представлении. Даугавпилчане и гости города уверенно отдают этому месту отдыха главенствующую позицию в списке лидеров.

Главная причина всеобщего признания очень проста - Irish Dublin Pub — это заведение с самым широким в Даугавпилсе комплексом услуг, где заботятся о качестве досуга своих клиентов. Здесь и ресторан, предлагающий самые изысканные блюда мировых кухонь, и бар, не уступающий по своему разнообразию ассортимента лучшим столичным заведениям, и возможность активного отдыха за игрой в бильярд и бинго, и просмотр спортивных мероприятий в компании единомышленников, и тематические вечера — такие как День гурмана, встречи Академии пива и Братства ценителей виски.



Пополнился список и новым для Irish Dublin Pub мероприятием под названием «кинолекторий».



16 марта состоялось первая встреча, посвященная искусству кино, которое, по словам организаторов, обещает стать регулярным.



Руководитель отдела по связям с общественностью Гунтис Либерс рассказал «Нашей»:



Irish Dublin Pub — это не просто паб. Это клуб, где собираются люди для общения и обмена мнениями. Мы стараемся разнообразить свое предложение, поэтому несколько раз в месяц мы проводим культурно-просветительские вечера. Вслед за Академией пива и Братством ценителей виски мы решили пополнить наши мероприятия искусством кино. Кинолекторий Irish Dublin Pub это не только просмотр качественного фильма. Прежде всего это возможность пообщаться с профессионалами мира кино. Предшествует просмотру фильма рассказ о истории его возникновения, о лучших работах режиссера и актеров, задействованных в главных ролях. Это мероприятие для тех, кто, возможно, не очень глубоко погружен в мир кино, но, тем не менее, хочет не только посмотреть, но и узнать нечто новое и задать вопросы специалистам, разобраться в задумке режиссера. В рамках кинолектория будут показаны самые актуальные фильмы различных кинофестивалей. Если это мероприятие найдет отклик со стороны наших клиентов, мы непременно сделаем его постоянным, - сказал Гунтис Либерс.



Первым гостем кинолектория Irish Dublin Pub, приехавшим из столицы для общения с даугавпилчанами, стала Лиене Линда — режиссер, кинокритик, преподаватель Академии культуры, лауреат приза «Lielais Kristaps». В рамках кинолектория она, как профессионал своего дела, помогала публике разобраться в тонкостях ирландского кино.



Первым фильмом кинолектория стала лента под названием «71: Последний воин», свидетельствующая о трагических событиях в Ирландии в 1971 году. Выбор фильма обоснован тем, что просмотр выпал на канун главного ирландского праздника — День Св.Патрика. Проигнорировать это события настоящий ирландский паб никак не мог. Представленная зрителям Даугавпилса кинолента была рекомендована организаторами кинофестиваля «Спектр» - Cергеем Тимониным и Сергеем Мусатовым.



В течение 1.5 часов гости кинолектория Irish Dublin Pub были погружены в историю конфликта в Северной Ирландии, который перерос в гражданскую войну. Кинокритик Лиене Линда, присутствовавшая на встрече, назвала этот фильм одним из лучших за последнее время, уделив отдельное внимание не только конкретной киноленте и ее истории, но и истории ирландского кино в целом.



После вводной теоретической части зал Irish Dublin Pub погрузился в просмотр захватывающей, драматической, и философской киноленты.



Надо сказать, что фильм «71: Последний воин» очень эмоциональный и вдумчивый, поэтому требует у зрителя некоторого времени для осмысления. Тем не менее, по завершению, у посетителей кинолектория возникли вопросы к кинокритику, переросшие во взаимное обсуждение событий фильма.



Вечер первого кинолектория получился более чем насыщенным, эмоциональным и теплым. Подаренная атмосфера полного погружения в киноискусство еще раз подтвердила, что в Irish Dublin Pub умеют отдыхать со вкусом!



