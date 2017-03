На сегодняшний день в Даугавпилсе не так много мероприятий, связанных со сферой ИТ. Но основанная в этом году организация Google Developer Group Daugavpils обещает изменить ситуацию и регулярно проводить лекции, нетворкинг мероприятия и воркшопы. Google Developer Group Daugavpils — э​то некоммерческая платформа для тех, кто имеет страсть к технологиям, новым знаниям и общению с единомышленниками. Основатели группы — это студенты ДУ и junior разработчики Евгения Жигисова, Геула Ципина и Максим Чумак.Наша цель — сформировать в Даугавпилсе сплоченное ИТ сообщество, развивать стартап культуру и привлекать людей в сферу ИТ. Все наши спикеры профессиональные разработчики, которым нравится делиться своими знаниями и отвечать на вопросы! Вход на все наши мероприятия свободный.1. Алексей Буздин — сооснователь GDG Riga, Java User Group Latvia и ежегодной конференции Riga Dev Day, частый гость и оратор на интернациональных конференциях, проведёт лекцию “Who is this Mythical Being — The Programmer?” (Мифическое существо "Программист"). Встреча начнётся с разговора о программистах, что они делают и как им стать. Узнаем, какие есть ресурсы в интернете, как их корректно использовать. Я поделюсь своим пятилетнем опытом работы и тем, что постоянно помогает мне развиваться и получать удовольствие от работы.2. Сергей Кибиш — организатор GDG Riga, разработчик программного обеспечения в fintech компании Transact Pro, который увлечен различными веб технологиями, выступит на тему “Discover the IT universe” (Открываем для себя вселенную ИТ). Теперь рассмотрим вселенную ИТ, начиная с интернета, серверов, доходя до облаков. Мы увидим из чего же это все состоит и какие задачи нужно решать. Затем, мы посмотрим на наши карманные устройства, умные дома, Интернет вещей, заглянем в будущее виртуальной реальности, роботов и дронов.Мероприятие организуют ​Google Developer Group Daugavpils и ​Даугавпилсский Бизнес Инкубатор в партнерстве с проектом по развитию креативных индустрий Heyday, Google Developer Group Riga и Google for Central and Eastern Europe.Контакты:Евгения Жигисова 28669262 jevgenijazigisova@gmail.comFacebook: https://www.facebook.com/gdgdaugavpils/