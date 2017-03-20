Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии в феврале 2017 года снизился на 0,1 процентного пункта - до 8,4%, свидетельствует информация Государственного агентства занятости (ГАЗ).

В начале февраля на учете в ГАЗ состояло 80,016 тыс. безработных, в конце февраля - 79,152 тыс., то есть, на 864 безработных меньше.



Самой низкой зарегистрированная безработица в феврале 2017 года была в Рижском регионе - 5,3%, самой высокой - в Латгальском регионе - 18,2%. В Курземе безработица в конце феврале составила 10,5%, в Видземе - 9,2%, в Земгале - 8,5%.



Безработица в Даугавпилсе, по данным ГАЗ, вопреки заявлениям властей об улучшении ситуации в сфере трудозанятости, остается на рекордном для города уровне и составляет 12%.



