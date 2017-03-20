На финансовый комитет поступил годовой отчет Муниципальной полиции. Отмечается, что за 2016 год на 24% увеличилось число вызовов на различные правонарушения. На 6% выросло число составленных административных протоколов.

В своем отчете Муниципальная полиция указывает, что уровень жизни в регионе не улучшился, продолжает снижаться число экономически активных жителей. Ухудшилась социальная защита населения, соцпомощь, существует реальный риск увеличния правонарушений и преступлений. Так что, нагрузка на полицейских будет только увеличиваться.



В прошлом году на работу были приняты 13 новых сотрудников полиции, которые начали проводить патрулирование улиц и присутствовать на общественных мероприятиях. Число полицейских будет расти и в этом году - планируется формирование новых как мобильных патрульных групп, так и пеших патрулей.



В отчете приводятся следующие статистические показатели: в прошлом году 2827 человек получили устные замечания от сотрудников полиции, в 2015 году таких было 1703.



3457 человек были доставлены в палату детоксикации (годом ранее - 3101). 116 человек были задержаны за различные преступления и переданы Госполиции (в 2015-м году - 71). Вдвое - с 23 до 44 увелилось число задержанных, находящихся в розыске. Муниципальная полиция в 2016 году составила 6079 административных протоколов, в 2015-м - 5758. Из этого количества, за нарушения правил парковки составлены 2503 протокола (годом ранее - 2730).



В общей сложности, сумма штрафов по выписанным протоколам составила в 2016 году 203 204 евро, в 2015-м году - 188 777 евро.



Общие доходы муниципальной полиции в 2016 году составили 1,317 млн. евро, что почти на 300 тысяч евро больше, чем годом ранее. Почти на 200 тысяч - с 664 тысяч до 805 тысяч евро за год вырасли расходы на зарплаты. Они составляют основную часть (около 80%) всех расходов в бюджете муниципальной полиции.