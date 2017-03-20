17 и 18 марта в Даугавпилсе с успехом прошла автомобильная выставка AUTO 2017. По приблизительным подсчетам за два дня работы выставки, большой зал Олимпийского центра посетило более 10 тысяч человек. Горожане и гости города активно общались с представителями компаний, обменивались контактами, участвовали в тест-драйвах, и делали красивые фото за рулем выставочных автомобилей, мотоциклов и квадрациклов.





- В столице у большинства предпринимателей сложено устойчивое мнение, что Латгалия, и Даугавпилс в частности, это депрессивный регион. Но, как мы увидели за эти два дня - у вас очень много людей, которые пришли на выставку с реальным интересом. Это подтверждает и активное участие в тест-драйвах, на которые в отдельные часы выстраивалась очередь. Для нас это серьезный показатель того, что в Даугавпилсе можно вести бизнес, - рассказал представитель одного из рижских автосалонов.



Организатор выставки поблагодарила всех за участие и выразила надежду на плодотворное сотрудничество с компаниями для реализации проекта Daugavpils Auto и в следующем году.



- Организовать подобное мероприятие непросто. С учетом того, что выставка узконаправленная, с самого начала не было однозначной уверенности, что она заинтересует такое большое количество людей. Но, результат превзошел все ожидания. С первых и до последних минут выставочный зал был полон. На мой взгляд, очень важно устраивать подобные мероприятия, предлагать горожанам возможность получать новую информацию, консультироваться с профессионалами, и просто интересно проводить время. Также и для города эта отличная возможность привлечь к себе внимание со стороны предпринимателей и туристов. Хотелось бы, чтобы различных мероприятий и выставок было в нашем городе больше, - сказала Гуна Гранцовская.



Даугавпилс не так часто радует горожан действительно интересными мероприятиями. Поэтому предприниматели берут активность в свои руки, устраивая для горожан праздники и организуя тематические выставки. Так, на сегодня, в копилке Даугавпилса уже 4 выставки - выставка красоты и здоровья Daugavpils Beauty, выставка для дома и сада Daugavpils BUVE, автовыставка Daugavpils Auto и выставка собак и кошек. Все эти мероприятия реализуют частные компании, достигая сразу нескольких целей, в числе которых разнообразие досуга горожан и повышение заинтересованности предпринимателей в развитии своего бизнеса в нашем городе. Так что, в конечном итоге, польза очевидная для всех.





Отдельная благодарность фотографу Юрию Бердникову (



По завершению выставки организаторы (медиа-холдинг Alise Plus) рассказали, что все участники были приятно удивлены настолько высокой активностью даугавпилчан и интересовались возможностью принять участие в даугавпилсской выставке AUTO еще раз.- В столице у большинства предпринимателей сложено устойчивое мнение, что Латгалия, и Даугавпилс в частности, это депрессивный регион. Но, как мы увидели за эти два дня - у вас очень много людей, которые пришли на выставку с реальным интересом. Это подтверждает и активное участие в тест-драйвах, на которые в отдельные часы выстраивалась очередь. Для нас это серьезный показатель того, что в Даугавпилсе можно вести бизнес, - рассказал представитель одного из рижских автосалонов.Организатор выставки поблагодарила всех за участие и выразила надежду на плодотворное сотрудничество с компаниями для реализации проекта Daugavpils Auto и в следующем году.- Организовать подобное мероприятие непросто. С учетом того, что выставка узконаправленная, с самого начала не было однозначной уверенности, что она заинтересует такое большое количество людей. Но, результат превзошел все ожидания. С первых и до последних минут выставочный зал был полон. На мой взгляд, очень важно устраивать подобные мероприятия, предлагать горожанам возможность получать новую информацию, консультироваться с профессионалами, и просто интересно проводить время. Также и для города эта отличная возможность привлечь к себе внимание со стороны предпринимателей и туристов. Хотелось бы, чтобы различных мероприятий и выставок было в нашем городе больше, - сказала Гуна Гранцовская.Даугавпилс не так часто радует горожан действительно интересными мероприятиями. Поэтому предприниматели берут активность в свои руки, устраивая для горожан праздники и организуя тематические выставки. Так, на сегодня, в копилке Даугавпилса уже 4 выставки - выставка красоты и здоровья Daugavpils Beauty, выставка для дома и сада Daugavpils BUVE, автовыставка Daugavpils Auto и выставка собак и кошек. Все эти мероприятия реализуют частные компании, достигая сразу нескольких целей, в числе которых разнообразие досуга горожан и повышение заинтересованности предпринимателей в развитии своего бизнеса в нашем городе. Так что, в конечном итоге, польза очевидная для всех.Отдельная благодарность фотографу Юрию Бердникову ( www.berdnikovfoto.com ) за прекрасные фотографии и подробный фотоотчет с выставки AUTO-2017.