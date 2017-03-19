Торговая сеть SIA Rimi Latvia отзывает из торговли двух игрушечных лягушек, сообщает Центр защиты прав потребителей.

Лягушки под кодом EAN kods 603996282175, а также «Лягушка в аквариуме» под кодом EAN kods 603996282182, признана опасной из-за батарейки. Поставщик данных игрушек - Anvol OU. Сдать игрушки нужно в ближайший гипермаркет Rimi, в информационный центр. Срок возврата – до 7 апреля. Если вы оказались покупателем «Лягушки в аквариуме», вам вернут сумму, указанную в чеке. Как сообщила представитель Rimi Latvia Инга Бите, несмотря на то, что информация об опасных лягушках появилась 10 марта, до сих пор ни один покупатель не сдал опасную игрушку назад.