С наступлением весны автоводителям стоит быть особенно внимательными на дорогах, пролегающих мимо леса или сельской местности. Высока вероятность того, что на дорогу может выбежать дикое животное. Для того, чтобы избежать столкновения с ним, водителям стоит выбирать безопасный скоростной режим.

Особенно тяжелой может оказаться авария на загородных участках дорог, где разрешенная скорость движения - 90 км.ч. Поведение животных спрогнозировать невозможно. Именно в это время года начинается период миграции лесных животных, и особую опасность представляют молодые особи, которые еще не имеют опыта пересечения дорог, по которым на большой скорости движутся автомобили.



Полиция призывает автоводителей в темное время суток не ехать с максимальной скоростью по дорогам вблизи лесов. Скорость рекомендуется снизить, чтобы в случае необходимости успеть вовремя среагировать.



Если лесное животное все же оказалось сбитым на дороге, водитель обязан немедленно сообщить об этом в полицию по тел.: 110.





https://www.youtube.com/watch?v=IoL7AnNmWsE

