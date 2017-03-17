В Латгалии восстановлено движение на государственных дорогах местного значения: Илуксте-Урбанишки-Даугавпилс в Даугавпилсском крае и Илуксте-Парцелтуве в Илукстском крае, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi. Из-за паводка ранее эти дороги были закрыты для движения.

Несмотря на улучшение ситуации, дорога Бебрене-Зарини-Двиете в Илукстском крае остается закрытой.



Об осложненном движении по дорогам и их участкам Latvijas Valsts ceļi просит сообщать по бесплатному круглосуточному телефону 8000 5555 или на эл.почту: mailto:sic@lvceli.lv