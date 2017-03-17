Вчера на заседании финансового комитета депутаты рассматривали два вопроса, связанные с развитием промзоны в микрорайоне Крыжи, сообщает сегодня отдел маркетинга и связей с общественностью гордумы. Один из них связан с заключением договора на разработку строительного проекта и надзор за проектом "Строительство нового здания на ул. Виршу, 60 для создания потенциального производства".

Как поясняется на сайте думы, новые производственные помещения в Крыжах нужны, т.к. есть интерес со стороны предпринимателей. После окончания строительства планируется провести открытый аукцион, т.е. , судя по информации представителей думы, инвесторов собралась уже чуть ли не толпа. И все желают именно место в Крыжах, где на данный момент условий для их потенциального (!) производства еще нет. Ни о каком официальном договоре намерений с какой-то конкретной фирмой не сообщается, а значит все эти инвесторы могут в один момент раствориться в воздухе, как призраки (как это уже было когда-то с испанскими инвесторами Даугавпилсского аэропорта). Тем не менее здание для производства дума в том месте построит. Причем деньги на это снова возьмет в долг. Сумма не маленькая - 135 251 евро. Отдавать ее город потом будет не один год.



Дело это, как это часто бывает в думских планах и проектах, покрыто мраком. Не называют ни что это за фирмы, обещающие в Крыжах производство и 100 рабочих мест, ни в какой отрасли они собираются работать.