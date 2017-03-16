16 марта в эфире радиостанции Alise Plus прошла очередная программа "Игры престолов".

Ведущие в студии - Александр Комаров, Виктор Янцевич и Александр Гришаков.

В программе обсуждались следующие темы:



1. Очередная скандальная закупка для "своих". Договор на строительство трех детских площадок заключен с непрофильной фирмой, связанной с компанией Даутком.

2. Недовольство жителей новым центром обслуживания клиентов. Обещанные блага и реальные факты.

3. Стабильный рост безработицы, начавшийся в период правления нынешней думы, сохраняется на уровне рекордных показателей. В противовес словам руководства города о бурном развитии, потенциальные работодатели закрывают свой бизнес - количество ликвидируемых фирм превышает количество вновь созданных компаний.

4. Успех Лиепайского аэропорта против пустых обещаний властей об очередной "реанимации" аэропорта в Даугавпилсе.

5. Мусорный скандал в Даугавпилсе продолжает набирать обороты. Проверка по факту нарушений и возбужденное Бюро по надзору за закупками дело против ответственных лиц.

6. Обман депутата. Как Юрий Зайцев женщин поздравлял словами президента РФ Владимира Путина.

7. Ложь и еще раз ложь от власти и приближенных к Думе СМИ о тарифах на тепло и о ситуации на Теплосетях.





Программа "Игры престолов" от 16 марта доступна в записи эфира.