Министр юстиции Дзинтарс Расначс на сессии Совета фонда общественной интеграции поддержал государственное финансирование 23 проектов. Их целью является укрепление связей латышей, проживающих за границей, с исторической родиной.

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции, на эти цели выделяется 259 тысяч евро. "Государство поддержит мотивацию живущих за границей граждан страны, в особенности молодежи, активнее включаться в освоении латышскости, укреплении национальной идентичности",- уверен министр юстиции Дзинтарс Расначс, пишет портал baltnews.lv.



В частности, будут профинансированы проекты, связанные с освоением латышского языка, организации культурно-образовательных мероприятий, к примеру, создание лагерей для отдыха и просвещения проживающих за границей детей.



В целом, создается впечатление, что данные меры в основном направлены на латвийцев латышской национальности, однако из Латвии выехало и огромное количество русскоговорящих жителей, поляков, белорусов и представителей других национальностей. На новой "родине" им знание латышского языка не нужно, а обучение ему детей имеет смысл, когда это язык предков, что касается в данном случае только латвийских латышей. Для них это действительно нужная программа, т.к. и дети должны знать о своих корнях, и взрослым не стоит забывать о родине, хоть и созданные в ней условия вынудили ее покинуть.