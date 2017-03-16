14 марта вечером в магазин на ул. Вентспилс, 96 ворвались двое мужчин. Вчера на протяжении дня в интернете было доступно видео преступления, однако полиция информации о данном происшествии не подтверждала т.к. не имела на тот момент даже заявления от пострадавшей стороны.

Тем не менее, на видеозаписи камер наблюдения магазина видно, что один из преступников был вооружен молотком. Грабители стали крушить витрины магазина и бить бутылки с алкоголем. Некоторое количество спиртного нападавшие прихватили с собой. Несмотря на то, что один из преступников пытался прикрыть лицо, это не сделало его невидимым или не узнаваемым.