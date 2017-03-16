Долгожданный фильм Станислава Токалова “То, что никто не видит” с Катериной Шпицей, Евгением Ткачуком и Андрисом Кейшсем в главных ролях в прокат в кинотеатрах Латвии выходит 24 марта. Премьера фильма в Даугавпилсе пройдет 25 марта в 19:00 в кинотеатре «Silver Screen». Создатели фильма сегодня представляют новый трейлер фильма

https://www.youtube.com/watch?v=rs4HD5IaFRA.