В эту субботу, 18 марта, в рамках автомобильной выставки "AUTO 2017", в Даугавпилсском Олимпийском центре состоится концерт шведской певицы, скрипачки и фотомодели - Katy Tindemark.

Яркая и самобытная певица выступит в Даугавпилсе впервые. Единственное выступление будет включать в себя самые известные рок-хиты в блюзовом воплощении уникального голоса певицы из Швеции - Katy Tindemark.



Посетители выставки услышат классические хиты всех времен и народов в стиле Bossa Blues.



Неподражаемым голосом и любимыми мировыми хитами Katy Tindemark порадует уже в эту субботу, 18 марта, в Даугавпилсском Олимпийском центре на выставке "AUTO 2017".



Вход свободный!





Время работы выставки "AUTO 2017":





17 марта с 11:00 до 19:00

18 марта с 10:00 до 19:00