В Латвии все еще дают и берут взятки на дорогах за различные нарушения ПДД. Продолжая борьбу с этим явлением, ответственные структуры придумали новый метод - на полицейских повесят видеокамеры, которые обязаны будут снимать потенциальных взяткодателей, т.е. всех автоводителей.

Однако, как пояснил начальник Управления безопасности движения Нормунд Крапсис, полицейские не будут снимать все подряд, как только наденут форму, не имея возможности даже по нужде сходить. Камеру они обязаны будут включать в тот момент, когда сотрудник полиции начнет подходить к остановленной машине.



По мнению Н. Крапсиса, нова мера должна снизить риск коррупции на наших дорогах. Причем применяться она будет не только по отношению к дорожным полицейским, но и сотрудникам патрульной полиции, т.е. ко всем, кто работает на улицах.