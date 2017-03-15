В апреле текущего года произойдёт уникальное событие в истории искусства в Латвии. Впервые в Латвии, в Даугавпилсском Арт центре им. Марка Ротко будет выставлена оригинальная работа всемирно известного норвежского художника Эдварда Мунка из коллекции Музея искусств Тронхейма.

Даугавпилсский Арт центр им. Марка Ротко в сотрудничестве с Латвийским объединением самоуправлений и Музеем искусств Тронхейма, а так же с Посольством Норвегии в Латвии, при поддержке Даугавпилсской городской думы, выставит оригинальную работу знаменитого норвежского художника Э.Мунка «Портрет адвоката Людвига Мейера» из коллекции Музея искусств Тронхейма.



Проект является логичным продолжением визита по обмену опытом и двустороннему сотрудничеству в Тронхейм представителей Даугавпилса, а так же реализацией подписанного в 2016 году протокола намерений о сотрудничестве Музея искусств Тронхейма и Даугавпилсского Арт центра им. Марка Ротко. Это событие является живым примером международного сотрудничества в рамках реализации конкретного проекта, которое позволит двум гениям мирового искусства Ротко и Мунку встретиться в Даугавпилсе.

Мунк широко известен, как выдающийся норвежский художник, работы которого высоко оцениваются в крупнейших аукционных домах мира; Мунк отмечен в мировом искусстве, как символист 19 века и мастер немецкого экспрессионизма 20 столетия.



Работа из коллекции Музея искусств Тронхейма «Портрет адвоката Людвига Мейера», созданная Э.Мунком в 1909 году, будет представлена зрителям с 21 апреля по 19 сентября 2017 года. Картина будет находиться рядом с залом оригиналов Марка Ротко, чтобы символически обозначить встречу двух гениев.



Экспозиция работы Э.Мунка будет открыта 21 апреля в рамках празднования 4-ого дня рождения Даугавпилсского Арт центра им. Марка Ротко и станет одним из знаменательных моментов в открытии нового сезона. В рамках данного мероприятия так же состоится международный дискуссионный форум специалистов в искусстве — семинар и пресс-конференция.



Мероприятие финансово поддерживает программа двустороннего фонда сотрудничества «Укрепление потенциала и институционное сотрудничество между местными и региональными учреждениями Латвии и Норвегии» финансового инструмента Норвегии периода 2009-2014 годов, а так же Национальный билатеральный фонд Европейской Экономической зоны и финансовый инструмент Норвегии периода 2009-2014 годов.