14 марта в 13.15 на перекрестке улиц Лигинишкю и Селияс в Даугавпилсе произошло ДТП. Мужчина 1947 г.р., управляя автомобилем марки VW, не выполнил требование знака "Стоп", не пропустил едущий по главной дороге грузовик MAZ с прицепом. В результате столкновения по инерции VW повредил деревянный электростолб. Также в ДТП пострадала пассажирка VW - женщина 1947 г.р., которая была доставлена с места аварии в больницу.

В этот же день в городе произошло еще одно ДТП. На перекрестке улиц Ятниеку и Зелинска в 17.54 автомобиль марки FORD, за рулем которого была женщина 1985 г.р., не выполнил требование знака "Уступи дорогу", в результате чего произошло столкновение FORD с машиной марки VW. В аварии пострадала водитель FORD, которая обратилась за медпомощью в соответствующее учреждение.