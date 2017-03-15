13 марта в гордуме комиссия по закупкам вскрыла конверты с предложениями от различных фирм, желающих заниматься вывозом мусора в нашем городе.

Всего на конкурс было подано 6 предложений. Среди них и заявка от нынешнего оператора вызова мусора SIA Clean R, собравшего максимальное количество негативных отзывов за последние несколько лет. Претендует на оказание услуги и фирма, занимавшаяся вывозом мусора в Даугавпилсе ранее - AS Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums. Кроме того заявки подали и фирмы: SIA Eco Baltia vide, SIA EKO LATGALE, SIA Ragn-Sells, SIA Pilsētvides serviss.



На данный момент члены комиссии еще оценивают поданные предложения. Результат конкурса будет объявлен позднее.