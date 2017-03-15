13 марта в гордуме комиссия по закупкам вскрыла конверты с предложениями от различных фирм, желающих заниматься вывозом мусора в нашем городе.
Всего на конкурс было подано 6 предложений. Среди них и заявка от нынешнего оператора вызова мусора SIA Clean R, собравшего максимальное количество негативных отзывов за последние несколько лет. Претендует на оказание услуги и фирма, занимавшаяся вывозом мусора в Даугавпилсе ранее - AS Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums. Кроме того заявки подали и фирмы: SIA Eco Baltia vide, SIA EKO LATGALE, SIA Ragn-Sells, SIA Pilsētvides serviss.
На данный момент члены комиссии еще оценивают поданные предложения. Результат конкурса будет объявлен позднее.
На данный момент члены комиссии еще оценивают поданные предложения. Результат конкурса будет объявлен позднее.
Остальные, рижские фирмы, гораздо дороже!
Работают где-то.проданы или на консервации-через 4 года типа выиграют конкурс и понадобятся.
Работают где-то.проданы или на консервации-через 4 года типа выиграют конкурс и понадобятся.