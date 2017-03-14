Уже в эту пятницу, 17 марта Даугавпилсский Олимпийский центр распахнет свои двери для гостей выставки "AUTO 2017". В течении двух дней, 17 и 18 марта, посетителям будут представлены самые яркие новинки автоиндустрии.

Автосалоны из многих городов Латвии предложат даугавпилчанам и гостям города оценить автомобили, недавно сошедшие с конвейера, но уже завоевавшие сердца потребителей по всему миру.



На автовыставке будут представлены марки таких автомобилей, как Hyundai, Mitsubishi, Toyota, Peugeot, Kia, Opel, Nissan, Dacia, Renault, Volkswagen, Iveco.



Тем, кто подумывает о смене автомобиля, профессиональные консультанты автосалонов предоставят максимум полезной информации о преимуществах тех или иных марок автомобилей, об их возможной комплектации, а также расскажут о ценовых предложениях своих компаний. Помимо теоретических знаний у посетителей выставки будет возможность попробовать автомобили в деле, пройдя тест-драйвы.



Помимо легковых авто на выставке будет представлен коммерческий транспорт и микроавтобусы. Любителей адреналина экспоненты порадуют квадроциклами, мотоциклами, трициклами, скутерами, багги и аксессуарами к ним.



В широком ассортименте будут представлены автоприцепы различного размера, которые станут незаменимыми помощниками в преддверии дачного сезона.



Автовладельцам по выставочным ценам будут доступны сопутствующие товары и материалы для обслуживания и эксплуатации машин — автозапчасти, аккумуляторы, материалы для тюнинга и тонировки стекол, средства защиты автомобилей от коррозии, оборудование для безопасности, сигнализации и многие другие инновационные полезные вещи для вашего авто



Работать на выставке будут и компании, предоставляющие услуги по доставке и продаже автомобилей из других стран на заказ. Новым для Даугавпилса станет презентация компании, предлагающей услугу покупки автомобиля на аукционе.



Для тех, кто еще только готовится пополнить ряды автомобилистов или получить дополнительную категорию на управление транспортом, на стендах будет работать автошкола. Максимум информации из первых уст поможет принять решение и скорректировать свои планы по обучению.



Не забыли организаторы выставки и о маленьких посетителях, для которых в преддверии весны будут представлены всевозможные электромобили, велосипеды и скутеры. Таким образом у родителей будет отличная возможность приобрести транспортные средства для активного отдыха своих чад и аксессуары для безопасного передвижения.



Порадует детей и спектр игрушечного транспорта, среди которых всевозможные машины, трактора, самосвалы, экскаваторы и их точные мини-копии. Отдельным сюрпризом для малышей станет продукция фирмы Bruder.



Для тех же, кто еще не готов к самостоятельному передвижению, на выставке будут представлены детские коляски самых популярных и надежных брендов различной ценовой категории и класса.



На выставке AUTO-2017 каждый посетитель непременно найдет что-то по душе! Приходите 17 и 18 марта в Даугавпилсский Олимпийский центр за возможностью увидеть новинки, пообщаться с профессионалами, поучаствовать в тест-драйвах, порадовать себя и своих близких, и просто получить заряд хорошего настроения на выставке AUTO-2017.



Выставка пройдет в Даугавпилсском Олимпийском центре по адресу ул.Стадиона, 1, уже 17 и 18 марта.



Время работы:



17 марта с 11:00 до 19:00

18 марта с 10:00 до 19:00



Вход СВОБОДНЫЙ!